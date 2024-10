Maica se distancia de Óscar y le confiesa los motivos: "Ya no es lo mismo"

Maica está dolida con Óscar por sus últimos movimientos en la casa

Óscar le propone a Maica una reconciliación y ella no responde a su petición

La relación entre Maica y Óscar no pasa por un buen momento. Todo comenzó hace unos días, cuando Maica explotó ante el comentario de su amigo, quien opinó que no la veía capacitada para organizar la casa. Esto dolió mucho a la máxima defensora de la lejía del reality y, a pesar de haberse producido un acercamiento días después, todo parece indicar que las actitudes de Óscar no terminan de cuadrar en Maica, quien decide desmarcarse definitivamente del vasco.

Maica confiesa su decepción con Óscar

Han pasado un par de días del tremendo bajón que sufrió Maica tras su enfrentamiento con Óscar. Llegó a decir en el confesionario que no quería saber nada de él, pero lo cierto es que, en las últimas horas, ha tenido tiempo para asimilar lo sucedido. Ahora, tras una gala movidita donde las nominaciones han dejado marcados a varios concursantes, Maica se ha sincerado con Adrián al decirle lo que siente realmente por Óscar.

A Maica le parece mal que Óscar raje de Daniela cuando ella le ha defendido ante muchos de sus compañeros: "Me duele que no me cuente las cosas, me duele verle cuchichear con otra gente, me duele que Daniela, que ha sido una amiga de diez y cuchichee de ella y no le diga las cosas. Me duele porque le quiero mucho y no me gusta esa actitud. Ya se lo he dicho, le he dicho 'estoy triste contigo", le confiesa a Adrián, tal y como hemos podido seguir gracias al minutado post gala.

"No me gusta ni el falserío ni el critiqueo y no hay justificación para eso", añade Maica, que dice, además, que no pretende hacerle cambiar a su amigo, aunque sí se quiere sincerar con él y decirle todo lo que piensa al respecto. Tras esta conversación, Maica ha buscado un momento de intimidad con el vasco para sincerarse.

"Estoy muy triste porque ya no es lo mismo. Antes nos lo pasábamos bomba yendo para acá y para allá y ahora no es lo mismo. No sé cómo explicártelo, pero son sensaciones. Yo no te miento, es lo que hay", dice ella y, cuando él le propone una reconciliación, Maica se mantiene callada. Tras esto, ella le aconseja que no se fíe del todo de sus compañeros, con los que ahora el vasco parece pasar más tiempo.

