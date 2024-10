Vanessa y Javier se abren como nunca en su 13 aniversario de casados: "Lo que siempre hubo y hay es amor"

Vanessa, por su parte, también ha hecho su visita al Súper con motivo de su aniversario: "Aquí me he dado cuenta de muchas cosas respecto a mi relación porque no nos habíamos separado nunca. Me he creado miedos, me he creado inseguridades, me he creado un montón de cosas, pero también me he creado el ver que a la persona que tengo al lado la quiero muchísimo más de lo que pensaba que la quería. No quiere decir que no lo valorase, solo que aquí ves las cosas de otra manera", ha comenzado.