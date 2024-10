Vanessa se rompe al hablar sobre su posible expulsión: "Mi apoyo es Javi y si me voy se queda aquí dentro"

"Es una gran pena que estemos tú y yo aquí" , le ha comentado Vanessa a su amiga. "Tarde o temprano tenía que pasar", le ha dicho Daniela después. Vanessa no ha podido aguantar las lágrimas al hablar de su posible expulsión: "Contigo llevo desde el minuto cero de la mano y me da mucha pena".

Daniela le ha recordado que se van a poder ver fuera de la casa de 'Gran Hermano'. Sin embargo, Vanessa ha seguido en bucle comentando que las nominaciones no están siendo justas: "Se merecían estar otras personas fuera antes que nosotras . Me gustaría que la cosa fuese equitativa".

Daniela le ha explicado a Vanessa que estaban nominadas porque no se callaban nada: "Nosotras somos las más directas, las que no le bailamos el agua a nadie. Hemos fallado en querer sabotear la prueba, aunque no se llegó a hacer nada". Tras esto, Vanessa ha confesado que cuando saga expulsada se va a sentir perdida por no estar con Javier: "Mi apoyo es Javi y si me voy mi apoyo se queda aquí dentro".