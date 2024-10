El acercamiento de Ruvens y Óscar en la tienda de campaña de 'GH': "¿Lo siguiente es la cucharita?"

Antes de que llegara el acercamiento de ambos en la tienda, Óscar le confesaba a Laura que con pasárselo bien le valía: "Yo le quiero como amigo, y luego que me cuente las cosas. No quiero echar un polvo con él. Pero fuera de aquí sí me gustaría tener una cena para poder hablar en condiciones". "Tenemos que pasárnoslo bien y cantar canciones de guitarra", le decía Ruvens a Óscar.