Maica y Tomasso se ven por videollamada y se sinceran sobre sus sentimientos: "A mí me pasa lo mismo"

Maica está totalmente enamorada de Tomasso. A pesar de que solo estuvieron juntos unos días, "cuando es, es y cuando no, no es", ha explicado la concursante a sus compañeros sobre el italiano al que conoció en su intercambio en 'Grande Fratello'. El sentimiento de Maica es recíproco y en 'Gran Hermano: Límite 48 horas' descubríamos no solo que Tomasso también piensa en ella, sino que ambos protagonizaron una escena muy cómplice y romántica.