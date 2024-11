Los celos de Nerea ante la actitud de Laura con Luis: "No le sigas el rollo"

Nerea no ha podido evitar los celos al ver cómo Laura hablaba de una apuesta con Luis

"¿Qué haces apostándote un chuletón con esa?", le preguntaba al comenzar su última discusión

La gala del pasado martes estuvo marcada por los alegatos de las madres de los nominados. Luis, antes de convertirse en el salvado de la noche, recibía también un mensaje de su madre. Nerea, su novia, se encuentra un poco molesta desde entonces. Además, que su novio le deba un chuletón a Laura no le hace ninguna gracia.

Ella creyó que varias frases del discurso de su suegra fueron indirectas para ella, aunque él le intentó convencer de lo contrario: "No le des más vueltas que no es por ti, Nerea". Pero nada le servía y ella lo tenía claro: "Es obvio, tampoco me mientas y me digas que no en mi cara".

Pero, por si eso fuera poco, cuando Luis se salvó, Laura le recordó que le había ganado una apuesta: "¡Te lo he dicho, me debes un chuetón!". Al volver al salón de la sala de expulsión, la hija de María José Galera lo volvió a repetir delante de todos sus compañeros: "¡Me debe un chuletón!".

Y esto fue la gota que colmó el vaso de Nerea: "¿Qué haces apostándote un chuletón con esa?", le preguntó. Al finalizar la gala, no dejó pasar el tema y pidió explicaciones a Luis y le expresó el porqué de su enfado: "No es tema de celos, es tema de rabia. Lleva sin mirarme a la cara y sin nada desde lo de Manu y ya me está tocando las narices. No le sigas el rollo en ese aspecto".