Javier responde a los rumores de una supuesta infidelidad a Vanessa: "¿De verdad?"

"¿Te quieres quedar aquí con Javi?" , le preguntaba Jorge Javier a Vanessa antes de subir a la casa de Guadalix, donde iba a tener la oportunidad de optar, antes de la repesca, a ser resucitado por uno de sus compañeros, el que consiguiera este poder en la 'Gala de los poderes'. "Si él me lo pide, sí" , decía ella y Javier, sentado solo en el sofá de 'Gran Hermano', negaba con la cabeza mientras el público gritaba al unísono "díselo".

Tras preguntar por la repesca, el presentador también consultaba sobre su mal momento: "¿Seguís sin dirigiros la palabra?". Cuestión a la que Vanessa respondía un "sí" y confirmaba que "siguen sin hablarse" porque han pasado cosas: "Yo estoy harta y a él pregúntale. No voy a entrar en nada más, no me apetece, de verdad".