Óscar le sonsaca a Ruvens en el cine de 'GH' si siente cosas por él: "Pienso que te hago gracia"

Tras ver los vídeos en los que hablaban el uno del otro a las espaldas, Ruvens ha manifestado que han faltado momentos de risa . A pesar de todo, los dos no se han sentido ofendidos y se han tomado las imágenes muy bien. "Creo que los dos estamos en el mismo punto", ha señalado Óscar.

"Ambos nos ponemos verdes y lo admitimos por lo menos . Lo sabemos, sé lo que él dice de mí y él sabe lo que digo de él, con lo cual, sorpresa ninguna", ha continuado argumentando Óscar. La sonrisa de Ruvens no ha desaparecido ni un momento mientras escuchaba las palabras del vasco.

El presentador de 'Gran Hermano' le ha recordado a Óscar que tenía una curiosa teoría sobre Ruvens . El concursante le ha explicado a Ruvens lo que pensaba: "Son teorías, al final certezas pocas, pero yo si pienso que te hago gracia aunque tú digas que no".

"No, Óscar, te lo diría. Ese tema ya estaba apartado", le ha contestado el participante mientras se reía. El vasco le ha respondido que no se debía tomar en serio lo que le estaba diciendo: "Te estoy chinchando, te voy a echar de menos". Ruvens ha sido claro y ha comentado que Óscar no le gustaba.