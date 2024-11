El esperado cara a cara de Edi y la madre de Violeta: "¿Dijiste eso contra mí?"

Y, llegaba el momento de que Edi y Laura se encontrasen. "La madre de Violeta entiendo, ¿no?", preguntaba él al verla y este se interesaba por si "todo está bien". Ella le aseguraba que sí, aunque le confesaba que fue ella la que dijo la frase ' es más simple que un pedo' y que iba dirigido para él, lo que le dejaba de piedra: "¿Contra mí?" . A lo que ella le daba explicaciones: “Fue por cosas que vi al principio que no me gustabas. Fue el día que ibais a la noche sin cámaras cuando lo dije, te critiqué". Y este lo entendía: "No te preocupes" .

“Os tenéis que valorar como concursantes, tenéis mucho apoyo fuera, que no os hagan creer lo contrario. Fíate solo de Edi y él solo de ti”, le aconsejaba Nuria, a la que le pedía que disfruten: "Tú tienes una sonrisa muy bonita y Edi también, que nadie apague eso. Esto no lo vais a vivir nunca más, lo que quede disfrutadlo como si fuera lo último. No sabéis lo que hay fuera, apoyaos uno en el otro. No te rompas tanto la cabeza, lo que tenga que ser fuera, será. Solo es decisión tuya y de él". Palabras que la concursante recibía: "Tienes toda la razón".