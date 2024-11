Manu lanza un comunicado tras las explicaciones de Elsa sobre el fin de su amistad

En el debate del domingo, Manu subrayó en muchas ocasiones que sus dudas con Laura habían sido hacía ya más de un mes y que cuando la audiencia la expulsó tuvo claros sus sentimientos, pero entonces Elsa le recordó que, cuando la hija de María José Galera salió de la casa, él dijo que se quedaba más tranquilo. Al DJ le sentó fatal ese recordatorio y en un directo posterior en sus redes sociales aseguró que daba por finalizada su amistad.

Tras el programa de ayer de 'GH: Límite 48 Horas', Elsa compartió un vídeo en sus redes sociales en el que estallaba contra Manu y Maite: con el primero por dar por terminada su amistad a través de un directo después de haberse alejado de ella en la casa por unos gritos del exterior [él escuchó cómo la llamaban "falsa" pocos días antes de convertirse en la primera expulsada definitiva de la audiencia] y con la segunda por decir en otro directo que tenían "un trato cordial" cuando en realidad pasan mucho tiempo juntas como buenas amigas.

Al ver que Elsa le ha afeado dar por terminada su relación de amistad por un directo y no a la cara, Manu ha decidido emitir un comunicado en forma de vídeo en Instagram para responder a la que fue su compañera de aventura en 'Gran Hermano': "Me veo obligado a hacer esto y a aclarar que yo a Elsa jamás le hice nada. Me alejé un poco de ella porque vi cosas que no gustaban en la casa por la convivencia y el grito de fuera simplemente fue una cosa que sumó un poco".

Con estas declaraciones, el andaluz ha reconocido que el grito influyó en su decisión de apartarse de la vasca, pero subraya que ya había visto cosas que no le gustaban de ella: "Igualmente yo pensaba hablarlo con ella, pero no me dio tiempo porque salió expulsada a los tres días de que pasase mi cambio con ella, pero yo a ella nunca le hice nada malo ni hablé mal de ella".

Tras esta aclaración, ha revelado que decidió que no iba a ser su amigo fuera de la casa porque cuando salió el pasado jueves vio vídeos de estos meses en los que no le había gustado cómo Elsa hablaba de él y de su concurso: "Yo a una persona así no la quiero porque una persona que se supone que me conoce jamás hablaría así de mí ni haría eso conmigo, entonces a mí me ha dolido mucho y considero que no merece la pena arreglar nada".

