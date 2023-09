Desde el confesionario, muy emocionado y casi al borde de las lágrimas, el conductor explicó que no había sido una decisión fácil la de entrar: “La pena la llevo por dentro, pero esto, para mí, ha sido un regalo de ella”, explicó a la audiencia del reality show de Telecinco.

Pero eso no fue todo, en su conversación con Marta Flich, Gustavo explicó que había hablado con Terelu Campos y Carmen Borrego antes de entrar a la casa de Guadalix de la Sierra: “Les comenté que iba a entrar y les pareció bien”, aseguró.

Unas palabras que enternecieron a gran parte de los espectadores y que provocaron muchas reacciones en Twitter… No todas buenas, hay que decir, ya que hubo una famosa que no dudó en poner en duda las palabras del chófer.

Desde su cuenta de Twitter, la colaboradora de Telecinco habló alto y claro de lo que le había parecido la entrada de Gustavo en la casa de ‘GH VIP 8’: “A mí lo que me chirría es que, sabiendo lo malita que estaba María Teresa, decida dejarla en ese momento tan delicado”.

“No me gusta que utilice que ella quería que entrara y no me creo en absoluto la buena relación con las hijas”, explicaba la periodista. Unas palabras que acumulan miles de likes de varios usuarios de redes sociales.