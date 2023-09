Cruce de reproches entre Oriana y Álex: "Él otro día me lo demostró todo, no tiene empatía"

Marta Flich le preguntó a Oriana Marzoli a quién se alegraba menos de ver . Ella no dudó en señalar a Álex Caniggia . "Literal el otro día me demostró todo. Fue el único que no se levantó, no se puso en mi lugar ni mi piel. Cero empatía", decía.

Lo que palió en ese momento el dolor de Oriana fue el apoyo de sus compañeros. Sin embargo, no perdió detalle en que no todos la apoyaron. "No te pido un abrazo porque tampoco lo quiero pero un mínimo de demostrar que tienes un poco de corazón ahí dentro y no solo millones con toda la parrilla que tiene puesta", añadía la participante cuando le contaba a la presentadora por qué no le gusta Álex.