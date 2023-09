Acusan de traición a Karina por sus inesperadas nominaciones









Karina se disparó al pie nominando a Laura Bozzo, Alex Caniggia y Luitingo. Su mítica figura de cantante estrella en los 70 y ahora “abu” en la casa de Gran Hermano se ha visto dañada ante lo que algunos de sus compañeros de encierro consideran una traición. Mejor dicho, una mochila cargada de traiciones. Hay quien dice que su sillón escondía un juego de puñales para cuando le hiciera falta utilizarlos, y eso sucedió anoche mismo, en la tercera gala de este apasionante GH VIP.

Sorprende que Karina diera sus puntos a dos de las personas que más la han estado cuidando en estas dos semanas. También se lleva mejor con Luitingo que con la mayoría, con lo cual es igualmente sorprendente el punto que le dio al cantante. Pero es que Alex Caniggia hacía un dúo entrañable con ella y han sido protagonistas de los momentos más graciosos en lo que llevamos de edición. Por su lado, Laura descubrió allí dentro que estaba conviviendo (y compitiendo) con la cantante de la que fue fan cuando era joven. Ahora dice que la siente como su madre, a pesar de la poca diferencia de edad. Por eso no es extraño que de joven fuera admiradora suya, porque Karina triunfó siendo igual de joven, más o menos.

Laura montó uno de sus dramas por los tres puntos que le dio Karina. Luego se calmó y hablaron las dos en un tono muy conciliador. No ha entendido nadie dentro de la casa el criterio de la cantante a la hora de nominar, literalmente opuesto al empleado por Alex. Mientras que el argentino nominó a quienes considera más débiles (Susana Bianca, Marta Castro y Sol Macaluso); Karina prefiere hacerlo a quienes considera más fuertes (ya mencionados). Dos criterios bien distintos, pero igualmente válidos.

Puestos a verlo en positivo, tanto Caniggia como María Isabel Llaudes (verdadero nombre de la representante de España en Eurovisión 1971) aciertan en su diagnóstico. Coincido con ambos, tanto en quiénes son los más fuertes como en los más débiles salvo en Luitingo, aunque es una convicción que tienen en la casa por lo que sea. Eso sí, me parece mejor estrategia la de Alex, aunque esto es cuestión de gustos. Intentar eliminar a los más fuertes puede no ser tan útil porque una vez ausentes otros ocuparan su lugar. Sin embargo, teniendo la sospecha de poder salir nominado él mismo, lo que pretende es enfrentarse a la expulsión con concursantes débiles, con una alta probabilidad de estar entre los más votados por la audiencia.

Unas nominaciones que pueden cambiar la opinión sobre Karina

Desde su butaca, Karina parece Rafaela Aparicio en la película de Carlos Saura ‘Mamá cumple 100 años’. Su ternura y la compasión ante el deterioro de su físico son factores que explicarían la devoción de la audiencia por ella y que el martes tuviera solamente un 5 % de los votos para la expulsión de anoche. Ese apoyo de la audiencia se habría mantenido hasta ahora a pesar de que ayer por la mañana diera a entender que necesitaba salir ya de la casa. Lo hacía con claridad meridiana por primera vez, y con ello dejaba en evidencia a algunos de sus compañeros. Carmen Alcayde en lugar de animar a su compañera para que aguantase e intentase seguir, le insistía en que estará mejor fuera, mostrándose completamente comprensiva con su deseo de salir.

Marta no ha parado de criticar a Karina y menospreciarla como concursante porque no colabora con las labores domésticas y se tira todo el día sin hacer nada. Con su sillón recién llegado al salón de la casa comentaba: “Ahora sí que se va a pasar sentada todo el rato”. Que la “abu” de GH VIP tuviera a parte de la casa en contra era buena noticia para esta y pésima para sus enemigos. ¿Cómo osaban a ir contra la mítica Karina?, pensábamos. Tras sus inesperadas nominaciones muchos están más cerca de quienes querían ver a Karina lejos de la casa. Personalmente, no creo que sea justo el cambio obrado, tal vez porque siempre he estado seguro de que Karina nos daría alguna sorpresa.

Anoche hemos descubierto una Karina convencida de que eso es un trabajo donde no está obligada a cogerle cariño a nadie. Imposible creer que no tenía otros compañeros quiénes dar los dos puntos de Alex Caniggia. Y, rayando el absurdo, que no quisiera nominar a Marta Castro porque friega. Oiga, pues que hubiera nominado a Oriana, no friega y presume de ello. También es cierto que la queja de una dolida Laura Bozzo porque le diera puntos se entiende mal cuando recordamos que la presentadora nominó a Karina siete días antes. No creo que sea así, pero algunos apuntaron a que la cantante nominase así para que la audiencia la expulse esta semana. Mi incredulidad al respecto parte del hecho de que ni siquiera con esto me parece que la audiencia vaya a votar a Karina.

Luca Dazi se queda sin su “vida extra”

Luca Dazi cayó en el desigual duelo que libraba con Alex Caniggia y por un 69 % ante el 31 % de los votos. Antes de conocer la identidad del primer expulsado de la edición les hicieron ver imágenes en las cuales Caniggia metía un poco de caña a su rival. Cuando Luca le reprochaba que no le hubiera dicho a la cara nada de lo visto la respuesta del argentino confirma su dominio del reality. Dijo así: “No tengo que decir nada a mis rivales a la cara”. La idea de que se deban decir a la cara cosas debería ser acotada a dos concursantes que se consideran amigos. Entre amigos es una deslealtad hablar mal a sus espaldas, pero no siendo así es innecesario tener esto en cuenta.

La gran novedad que conocimos anoche en la mecánica de las expulsiones tiene un punto delicioso que eleva a la enésima potencia el interés por algo que no es un dilema más, sino “el dilema”. La “vida extra” anunciada consiste en que el expulsado vuelva a la casa gastando nada menos que 25.000 euros del premio final. Una decisión que no toma el expulsado, sino el compañero que decida. La “vida extra” solo se podrá gastar una vez, por lo que en el momento que vuelva a la casa un expulsado ya no habrá más oportunidades. La primera no fue aprovechada.

Oriana fue la elegida por Luca y decidió no gastar ese dinero porque sus compañeros la matarían. No me pareció una buena elección dado que rechazó pagar 12.000 para poder ver y hablar con su novio. No se entendería que ahora hubiera tomado otra decisión, lo cual tendría que haber imaginado el expulsado. Si decidiese este no me cabe duda de que todos optarían por disfrutar de esa segunda oportunidad. Siendo un compañero y rival puede que no lo veamos nunca.

Observatorio de nominaciones

A una caótica prueba le siguieron unas nominaciones no menos caóticas con la cabeza en una guillotina. La broma hace referencia a la prueba semanal, pero no se les escuchaba bien y al final nominaron en postura más cómoda. Con la prueba se eligieron los dos inmunes (Albert y Zeus) y también se determinó quienes nominaban a la cara y quienes lo hacían en la privacidad del ‘confe’. Así fueron las nominaciones (los ocho primeros nominaron en privado):

Albert > Karina (1), Gustavo (2) y Alex (3)

Oriana > Javier (1), Jessica (2) y Alex (3)

Marta > Michael (1), Karina (2) y Alex (3)

Pilar > Laura (1), Karina (2) y Alex (3)

Zeus > Oriana (1), Carmen (2) y Laura (3)

Gustavo > Pilar (1), Carmen (2) y Laura (3)

Susana > Alex (1), Laura (2) y Michael (3)

Javier > Carmen (1), Oriana (2) y Laura (3)

Laura > Alex (1), Jessica (2) y Luitingo (3)

Karina > Luitingo (1), Alex (2) y Laura (3)

Alex > Susana (1), Marta (2) y Sol (3)

Jessica > Alex (1), Oriana (2) y Laura (3)

Carmen > Alex (1), Javier (2) y Karina (3)

Sol > Karina (1), Michael (2) y Alex (3)

Luitingo > Javier (1), Karina (2) y Laura (3)

Michael > Marta (1), Jessica (2) y Sol (3)

Nominados: Alex Caniggia, Laura Bozzo, Karina, Jessica Bueno, Michael Terlizzi y Sol Macaluso. Albert Infante y Zeus Montiel (los inmunes) tenían el poder del intercambio, es decir, podían cambiar uno de los seis nominados por otro concursante. Albert quería salvar a Michael y meter a Gustavo, pero Zeus no estaba de acuerdo con la segunda parte de su propuesta. Como no llegaron a un acuerdo dejaron las nominaciones como estaban.

Coincidieron en nominar a Karina y Alex los siguientes concursantes: Albert, Marta, Pilar, Carmen y Sol. El eje del mal tiene ramificaciones y su líder fue por libre esta vez. Zeus, Gustavo, Javier, Alex y Michael fueron quienes nominaron de manera más distinta a la mayoría, por lo cual esta vez todos recibieron al menos un punto (salvo los inmunes, claro está).

Moleskine del gato

De los vaivanes de Laura Bozzo a los piños de Alex Caniggia pasando por las amenazas de abandono protagonizadas por Oriana o Karina. Son los temas del Moleskine de hoy. ¡Para perdérselo!









