"Yo me voy. ¿Me vas a decir que yo no doy 'rating'? ¿Me vas a decir que Karina durmiendo da más 'rating' que yo? ", decía indignada en el confesionario acompañada de Carmen Alcayde y de Albert. "Yo la entiendo porque Karina no hace nada", reaccionaba Albert. "Pero a Karina la quieren mucho en España", señalaba Alcayde, que recomendó a Bozzo que si se va "que sea por la puerta grande".

"No me conoces. Nunca abandonaría. No me quiero ir de la casa", explicaba entonces Laura Bozzo. La presentadora de televisión, además de la nominación, está preocupada por su aspecto físico.