Pilar Llori desvela lo que ha pasado con su pareja: "El último mensaje que me ha mandado es..."

Pilar Llori habla por primera vez tras su expulsión en el debate de 'Gran Hermano VIP'

La ya exconcusante cuenta que había recibido más de 300 mensajes de su novio mientras estaba en el concurso

Los sentimientos de Pilar por Luitingo: ella se sincera sobre lo que piensa del cantante tras salir de la casa

Pilar Llori ha estado por primera vez en plató tras ser expulsada de 'Gran Hermano VIP' y se ha sincerado con Ion Aramendi sobre todo lo que ha vivido fuera y si ha podido hablar con el que era su pareja.

La ya exconcursante de 'GH VIP' ha asegurado que no ha podido hablar con el que era su pareja antes de entrar al concurso: "Me tiene bloqueada de todos los sitios, no sé nada de Miguel. Yo no he intentado hablar con él".

Además, ella ha develado el último mensaje que le mandó esta persona: "Déjame vivir en paz, no quiero saber nada de ti nunca más, olvídame". Y que tenia más de 300 mensajes suyos: "Él último es en mayúsculas y del lunes". "Al principio hay apoyo, más en el medio es: 'no entiendo nada, ¿qué haces? llevas más de media hora hablando con ese' y lueg al final es el mensaje del lunes el último mensaje que es: 'No quiero saber nada más de ti, quiero hacer mi vida, déjame en paz, no me llames, no me escribas".

"Prefiero que sea así orque si yo hubiera salido y hubiera querido tener una conversación a mí se me hubiera hecho más difícil estar ahora como estoy que estoy muy bien", ha afirmado ella.

Pilar se ha sincerado por qué quiso decirle lo que sentía a través del blog: "Cuandoe scribo me expreso de otra manera, por teléfono no sabía ni que decirle, me quedo bloqueada y no sé ni por donde empezar. Me siento, cojo un ordenador, puedo escribir, me puedo expresar diferente y me salen las cosas de otra manera. Y creo que tampoco me hubiera cogido el teléfono".

Pilar habla de sus sentimientos por Luitingo