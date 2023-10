Brutal enfado entre Michael y Susana: "Qué vergüenza. No quiero verla más..."

Susana Bianca, en el confe: "Tendré mil cosas, pero falsa no soy"

Michael Terlizzi ha tenido un encontronazo y de los grandes con Susana Bianca porque la modelo ha insinuado que está utilizando a Albert. Y es que según Michael, Susana no es una buena persona y ha entrado en cólera señalando al resto de concursantes que no le hagan ver lo contrario. Es ahí entonces cuando Albert le ha dicho si ya le cree cuando le dijo que Susana quiso meter mierda de Michael. No obstante, el modelo ya ha dejado varias veces claras su posición al respecto y también ha dejado claro lo que le incendia este tema.

"Estoy fatal", señaló Michael muy cabreado y harto de las insinuaciones. Por su parte, Susana Bianca en el confe ha asegurado que lo único que dijo es que Michael estaba diciendo su misma opinión. "Lo siento pero me salió del alma decir: 'pues a lo mejor no me equivoco tanto'". Por su parte, Albert ha intentado apoyar a Michael diciendo al resto de concursantes y a él mismo lo importante que es dentro de la casa para él.

A partir de ahí, Albert Infante ha dejado clara una cosa: si está enamorado o no ya lo gestionará él, es algo que no entra dentro de Michael: "Él no está jugando conmigo ni nada. Lo que me está haciendo es feliz". La bronca entre los dos ha tocado fondo cuando han hablado sobre todo esto con el resto de concursantes siendo partícipes. "Tendré mil cosas, pero falsa no soy", ha señalado Susana Bianca.