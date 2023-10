Tensión máxima entre Carmen Alcayde y Yiya: "Vas al sol que más calienta"

Yiya cree que Carmen Alcayde no se moja en la casa y que lleva un perfil neutral

Alcayde se defiende ante las palabras de la aspirante a concursante y viven un tenso momento en la cocina

Yiya ha entrado con todo a la casa de Guadalix, con su fuerte carácter y sin callarse nada. Lo que tiene claro la aspirante a concursante es que no termina de pillar a Carmen Alcayde y es que cree que no se moja lo suficiente.

Mientras hacían la comida esto ha terminado saltando. Yiya ha comentando con algunos de los concursantes de las tramas que han ido pasando durante este mes en la casa. "Yo con las personas neutrales no puedo, me da mucho miedo", dice Yiya y lo argumenta: "Que menos que si yo he visto algo, que se participe y se diga".

"Si me llevo bien con Carmen es porque nosotros nos mojamos y hablamos, yo me he mojado, he dicho una cosa y ella me ha dicho: 'no, esto no", ha apuntado Luitingo. Yiya no entiende que la periodista no se mojase en los posicionamientos y Alcayde ha querido dejar claro que si no se ha mojado todavía con ella es porque "no es quién sin conocerla y pide que piense en el mal día que pasó y en la situación en la que estaba en la casa.