Los colaboradores arremeten contra Luitingo: "Creo que no se merece que le dejes así de tirada en directo"

La reacción de los colaboradores tras contar Luitingo sus sentimientos por Jessica Bueno no han tardado en llegar. Y es que el cantante ha llegado al plató de 'Gran Hermano VIP' este domingo para explicar a todos y todas cuál es la situación amorosa actual entre Pilar y él, y eso ha provocado opiniones de todo tipo. Además, ambos se han lanzado reproches entre sí. Belén Rodríguez ha sido una de las mas duras con el exconcursante de 'GH VIP 8'. Otras colaboradoras como Marta Peñate han dicho lo siguiente: "Qué poca vergüenza".

"Has jugado dentro de la casa dentro de la casa a que estabas enamorado de Pilar", ha comenzado diciendo la colaboradora. "Has utilizado a dos mujeres para progresar en la casa", ha continuado. Es en ese momento cuando Luitingo le ha cortado señalándola que él "tenía sentimientos por Pilar". Además, ha añadido que "la que dijo que no tenía novio era ella", ha comentado señalando a Pilar Llori.