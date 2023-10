Los concursantes contestan a las preguntas de la audiencia: Rodri, novio de Marta, lanza un mensaje

La primera pregunta -leída por Ion Aramendi desde el plató- ha ido dirigida a Susana Bianca, cuestionándola si ha notado algún cambio después de que haya sido expulsada y posteriormente haya regresado tras el gasto del bote final de Zeus Montiel. "No he notado ningún cambio, pero muchos de mis compañeros piensan que al haber estado expulsada pues soy la próxima nominada porque piensan que me van a querer fuera otra vez (la gente)". La siguiente ha sido para Laura, en donde le han preguntado quién es el mueble de esta octava edición de 'GH VIP 8': "Hay días que Gustavo puede ser mueble, hay días que Álex puede serlo también. Para mí eres un mueble tú Álex". Álex se ha quedado sorprendido: "Qué amiga eh".