Payasín vuelve a sembrar el pánico con sus tartazos: ¡nadie se salva de él en las nominaciones!

Susana Bianca: Voy a seguir haciendo en este concurso. Para mí no hay dos grupos, voy a seguir nominando por mí misma. Un punto a Avilés porque me lo ha pedido. Dos puntos a Carmen porque a pesar de que vivo en la casa hay muchas cosas que no me generan estar bien, lo paso fatal a pesar de todo el grupo. Con ella es verdad que me he llevado una pequeña decepción porque sí que la quería y la sentía como una amiga, así que desconfío un poco de ella. Con tres puntos sigue diciendo lo que he dicho siempre. Con tres puntos Michael porque a pesar de que tenemos una relación cordial y me intento llevar bien, como concursante creo que es el que menos me aporta.