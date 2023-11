Laura Bozzo se salva de la expulsión y estalla de felicidad: "¡Gracias España, los amo!"

Este 'súper domingo' de 'Gran Hermano VIP' ha resultado muy complicado para algunos concursantes. Sobre todo para Laura Bozzo y Michael Terlizzi, que se jugaban la salvación y no lo han podido saber casi hasta el final del programa. Finalmente ha sido Laura la que se ha salvado y Michael, Carmen Alcayde y Avilés seguirán nominados hasta el jueves.

Además, Laura Bozzo se mostraba enfadada cada vez que Ion Aramendi le comunicaba que todavía no iba a saber si ella sería la salvada o no. No obstante, los concursantes lo tenían claro: Laura Bozzo sería la salvada de las nominaciones. Y así ha sido. Tras bromearle una vez más el presentador del programa a Laura y decirle que se lo comunicaría en 15 minutos, iba a llegar el momento tan esperado: “La audiencia ha decidido que se salve de la expulsión Laura”, decía el presentador.