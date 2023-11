Los concursantes consiguen aumentar el premio final en la prueba 'Dinero a saco'... ¡hasta 6.000 euros más!

Ion Aramendi ha conectado con los concursantes en directo para comunicarles el total que habían conseguido incrementar al premio final. Y es que el bote común ha subido 6.000 euros más, quedándose en 36.600 euros. "Felicidades", les decía Ion a los concursantes. Pero hay algo con lo que no contaban. Los jueces iban decretar que la prueba de Zeus quedaría descalificada: "Atención. Los jueces no dan por válida la prueba de Zeus, a pesar del esfuerzo. Según los jueces, no tenías los brazos en cruz. No obstante, felicidades por el esfuerzo".