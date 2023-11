La fuerte discusión entre Avilés y Carmen Alcayde: "Esta casa se volvió una mierda desde que tu llegaste..."

Carmen Alcayde y Avilés han tenido un fuerte enfrentamiento en la casa de 'Gran Hermano VIP' . Y es que ya el otro día tuvieron una fuerte discusión. Carmen aun así sigue intentando aguantar el tipo pese a que Avilés sigue diciendo cosas malas al team azul sobre ella. "¿Podríais precintar la habitación azul, para que no salgan? Por lo menos para que no salga Avilés" , señalaba Alcayde.

Laura Bozzo, mientras tanto, echa más leña al fuego diciéndole a Carmen Alcayde que la casa de 'Gran Hermano VIP' "no será más dirigida por un capitán. Ni me voy a sentar en la mesa con él ni quiero tener ningún contacto con él". Y así lo llevaron a cabo: al día siguiente el team naranja le dijo al team azul que iban a comer aparte. Avilés no tardó en saltar: "Después de ser una cucaracha...". "No me hables ni te hagas pasar por buena gente. Eso lo aguantarán otras...", le dijo Laura Bozzo.