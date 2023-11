Luitingo y Jessica rompen su amistad: ella pone distancia y él se derrumba

Jessica Bueno se aleja de Luitingo: "Siento que no debo ser su amiga"

Luitingo rompe a llorar tras la distancia de Jessica: "Me siento impotente"

Jessica Bueno manifestaba constantemente las ganas que tenía de volver a ver Luitingo y soñaba con la idea de que fuera repescado. Pero, cuando esto ha pasado y el cantante se ha convertido en finalista para ser de nuevo concursante, no ha sido como ninguno de los dos esperaba.

Pilar Llori fue la primera exparticipante en hablar con Jessica y contarle su versión de lo sucedido con Luiti fuera de la casa, algo que dejó en shock a la andaluza. Cuando Bueno se reencontró con Lui, ya puso cierta distancia, pues no veía bien que él confesara abiertamente lo que siente por ella.

Jessica Bueno se distancia de Luitingo

Han pasado la primera noche tras una postgala llega de salseo (tal y como pudimos ver a través del minutado), pero ahora, pasada la resaca de la gala, las cosas se ven con cierta distancia. Jessica quiere poner tierra de por medio con su amigo y le pide a Susana que se acerque a él para que no esté solo: “Siento que no debo ser su amiga, no que no quiera. Por eso me da pena”.

Luitingo rompe a llorar

Por su parte, Luitingo le confiesa a Zeus no haber pasado una buena noche. Dice sentir “impotencia por la injusticia” ¿A qué se refiere? “No poder decir nada de fuera, no poder expresarme… no te imaginas la noche que he pasado”, se queja. Más tarde, a solas, es cuando se ha derrumbado y ha comenzado a llorar.

La conversación de Jessica y Luitingo

A Jessica le da pena ver así a Luigui y se acerca a él: "Creo que tienes una oportunidad para pedir perdón". Ella quiere saber qué ha sentido Lui para cortar su relación de esa manera, pues parece dar más credibilidad a la versión de Pilar. "Ella sabe lo que hace, sabe dónde va y ya ha estado en un reality", se queja el cantante. "Me pone verde en los 'debates', me quiere dejar por los suelos... luego dice que le doy pena y yo, como un carajo, le pregunto 'venga qué te pasa". Después, le echa en cara a Jessica que no le parara los pies a Pilar cuando le llamó 'cerdo'.

Jessica se defiende alegando que estaba en shock y que se sentía mal por Pilar. Luitingo le dice que no hace falta que se justifique y que él ya ha pedido perdón por lo que ha hecho: "Tú tranquila, que yo a ti no te voy a poner en un compromiso y tú ayer me lo dejaste todo claro". Ante estas palabras, Jessica resopla: "Yo no quiero hacer daño a nadie, pero tampoco te quiero ver mal". La conversación se tensa por momento, pues Luis se muestra dolido con Jessica.

"Tú y yo no podemos tener fuera una relación más que de amigos. Aquí se pueden confundir las cosas porque no vemos a nadie, convivimos juntos... te veía mal, me acerqué a ti, sentía esa necesidad de estar contigo pero tengo claro que, más allá de eso, no podría haber nada más entre nosotros", sentencia ella. "Espero que lo que diga ella no sea verdad, que tú das pie a que se piensen que tengo sentimientos por ti", añade, y Luitingo responde "pues entonces no digas según qué cosas".

