"¡Ay, hermana! Se me parte el alma verte así. Mira, creo que lo mejor que te puede pasar es salir. Tienes que analizar todo desde fuera. Sé por qué no te has abierto y por qué no has contado las cosas que te llevan a esas inseguridades. ¡Me da rabia! Porque hubieran empatizado mucho más contigo. Pero tienes tus razones y tu familia está por delante de un reality. Y entiendo que hay una parte de tu vida que quieres mantener en privado. Y eso te honra", ha comentado la colaboradora de 'Fiesta' en su cuenta del antiguo Twitter, lo que ahora es X.