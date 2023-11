Michael se salva de la nominación y Laura Bozzo amenaza con abandonar: "Cojo ahora mis maletas y me voy"

Laura Bozzo contra Zeus Montiel: tú decides en la app de mitele quién será el próximo expulsado de 'GH VIP'

Michael Terlizzi se salva de la expulsión al ser el concursante con menos votos recibidos

El 'team naranja' se resquebraja tras la no salvación de Laura: "Os habéis salvado a costa de acuchillarme a mí"

Michael Terlizzi se ha salvado de la expulsión en 'Gran Hermano VIP: última hora'. El concursante y ha sido un varapalo para el 'team naranja', ya que Laura Bozzo sigue nominada frente a Zeus Montiel. Tal ha sido el enfado de Laura, que incluso ha amenazado con abandonar.

Los tres nominados se daban la mano en el momento en que Lara Álvarez se disponía a pronunciar quién era el salvado. Cuando la presentadora anunció que era Michael, Jessica y Luitingo rápidamente le abrazaban y a ellos se sumaba Zeus. Michael dijo estar muy contento pero que no quería hacer aspavientos por Zeus y Laura, a lo que ella respondía que no se preocupase por ella porque ya sabía "de qué va este juego". En su tono de voz se notaba la disconformidad con la decisión del público y Laura no lo ocultó.

"Qué raro me parece que toda la gente me quiera y de repente todo el mundo me odia. No tengo problema. Yo cojo ahora mis maletas y me voy, hablo con el Súper y me voy", reaccionaba diciéndole a Lara Álvarez. La presentadora le recordó que aún faltaban días para saber quién era el expulsado y todo podía pasar. Pero ella siguió en sus trece: "Con todo respeto, de lo que yo sé de televisión esto no lo entiendo. Como no lo entiendo, prefiero retirarme", insistió. El 'team naranja' pedía entonces que no se hiciesen caso a sus palabras.

Por su parte, Zeus decía sentirse "tranquilo" con cualquier situación que pudiera suceder. "Lo que tenga se ser será y evidentemente estas últimas semanas no he estado muy bien. A nivel mental he estado desgastado y evidentemente estoy tranquilo por verme con un pie y medio fuera. Si pasa, no pasa nada. Noto desgaste mental y la casa se me hace bastante grande", explicó.