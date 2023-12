La dolorosa despedida de Jessica Bueno y Luitingo: "Ha sido culpa mía que estés fuera"

Marta Flich preguntaba si se ha quedado con las ganas de decirle algo que no se ha atrevido a hacer. "No, creo que se lo he expresado todo ", decía él y tras responder esto a la presentadora, Jessica desde la sala de expulsión y Luitingo desde el confesionario han podido ver un vídeo con sus mejores momentos en la casa y ambos se han roto por completo.

Tras este emocionante momento, llegaba el momento de la verdad, Jessica ha sido la que ha comunicado en persona a Luitingo que había sido la expulsada. " Es mentira, ¿no?" , era la primera reacción del cantante y ambos se daban un sincero y triste abrazo, mientras Jessica intentaba consolar a Luitingo, completamente roto: " No pasa nada, queda muy poco . Tranquilízate, por favor. Ya sabes todo lo que te he dicho".

Luitingo, en medio de este momento de 'shock', llegaba a decir que no quería seguir en la casa, algo que Jessica negaba por completo: "Que no, no digas más tonterías, por favor. Tus padres, tu familia, toda la gente que te quiere y te apoya quiere que tú estés. A por todas. Yo voy a estar bien fuera, te voy a estar viendo. Tú aguantas porque puedes. Desmuestra que solo también puedes, que haces reír a todo el mundo. Te quiero ver como tú eres". Pero el cantante negaba todo el rato: "Que no, que no".