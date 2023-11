Jessica Bueno, expulsada de 'Gran Hermano VIP' tras perder contra Pilar Llori: "No podía dejarme llevar como lo estaba haciendo..."

Los porcentajes han sido muy igualados entre ambas concursantes hasta el último momento. Ninguna de las dos quería abandonar la casa y han estado (antes de comunicarles quién abandonaría la casa) en la sala de la verdad hablando de Luitingo y la situación que tenían con el cantante. De hecho, Jessica ha dejado entrever que necesitaba salir fuera de la casa para ver lo que sentía y para reencontrarse con gente muy importante para ella, algo que no entendía mucho Pilar, que señalaba que estaba haciendo lo mismo con Jessica que con ella y que le resultaba increíble que Jessica no se diese cuenta.

Por fin llegaba la cuenta atrás y Marta Flich les iba a comunicar la decisión final de la audiencia: Pilar Llori seguirá en la casa de 'Gran Hermano VIP' y Jessica Bueno es la expulsada. Pilar no ha podido resistir su alegría inmensa al conocer la decisión de la audiencia. Por su parte, Jessica le ha señalado a Pilar que le dijese a Luitingo "que disfrute, que esté calmado, que no esté tirado en la cama triste, que disfrute mucho”, además de que a Michael le recordase que "le quiere mucho". Pilar no se lo creía: "Estoy flipando".

Jessica le ha dicho a Marta Flich que su cuerpo ya sabía que se iba. "Estoy tranquila porque voy a poder abrazar a mis niños. No he podido hacer más de lo que he hecho. Si han decidido que era el momento de marcharme, pues lo acepto”, ha explicado la modelo sevillana. Y sobre Luitingo, ha dicho que “sentía que estaba cada vez más sumergida en esta burbuja y no podía dejarme llevar como lo estaba haciendo. Ya me estaba preocupando de más porque necesitaba ver y hablar con personas importantes para mí”. Jessica ha tenido que afrontar frente a Pilar -antes de marcharse- sus vídeos llenos de complicidad con Luitingo.