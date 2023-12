Mientras Pilar Llori veía esas escenas y afirmaba que Jessica también sentía algo por Luitingo, la ahora exconcursante ha salido de la casa reafirmando que solo tienen una amistad, aunque reconociendo que pueden haber habido momentos que hayan provocado consecuencias fuera. "No se trata de un amor imposible. Yo he decidido y decido que somos amigos. Aquí vivimos en una burbuja que no puedes tener claro lo que sientes ni lo que es (...) Algo que es amor de hogar y familia se puede confundir", explicó Jessica momentos antes de descubrir que era ella la expulsada.