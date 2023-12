Pilar Llori aún no se cree que la última expulsada de la casa de 'Gran hermano VIP' haya sido Jessica Bueno . La influencer estaba convencida de que no podría ganarle la batalla a su archienemiga pero la audiencia del programa tenía otros planes.

Pilar Llori no tenía duda al respecto, y es que la concursante no quiere saber nada en absoluto del chico del que se enamoró:

Belén Rodríguez ha intentado quitarle hierro al asunto diciéndole a Pilar que, en su opinión, en esta segunda etapa Luitingo se está portando muy bien con ella dejándola en paz y no entrando en conflicto. Además, la colaboradora cree que Pilar puede flaquear ahora que no está Jessica:

"Fuera también me dijiste que no te ibas a ir con él y acabaste en su hotel".

"Su madre me escribió un par de veces para pedirme la maleta de él, pero no se la he dado, he entrado con ella, me escribía diciéndome que fuese y se la dejase en el portal, tiene que estar flipando de ver que he entrado con la maleta".