Así ha sido la entrada de Belén Ro, Anabel Pantoja y Marta Peñate a 'GH VIP 8': "Aquí tenéis un concepto de amistad..."

Tres famosas han entrado este jueves en la casa de 'Gran Hermano VIP'. Y son nada más y nada menos que Belén Rodríguez, Anabel Pantoja y Marta Peñate. La alegría de los concursantes ha sido muy grande al verlas entrar en la casa. "¡Qué fuerte!", gritaba Albert Infante. No daban crédito. "¡Qué recibimiento!", señalaba Anabel Pantoja . Otras como Belén Rodríguez preguntaba si alguno de los concursantes les había hecho la cama.

"Quiero decir que estoy encantada de que estén aquí. ¡Están mis amigas!", aseguraba Albert Infante, muy emocionado de ver caras nuevas en la casa de Guadalix de la Sierra. "¡Isabel, yo te la cuido!", decía Infante, haciendo un guiño a Anabel Pantoja. Por su parte, Belén Rodríguez, tras escuchar las palabras de Albert, decía lo siguiente: "Aquí Albert tenéis un concepto de la amistad que podemos ser amigos ahora y dentro de cinco minutos no". Y matizaba: "A una amiga no le dejas tirada en su peor momento. No la dejas tirada y todos contra uno...".