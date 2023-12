La reveladora conversación de Anabel Pantoja con Luitingo sobre Jessica Bueno: "Hay cosas que se ven y no se puede mentir"

Luitingo se ha apoyado en Anabel Pantoja tras la salida de Jessica Bueno: "Hablo de ella y lloro"

Anabel Pantoja, al cantante: "¿Te podrías enamorar de alguien ahora mismo habiendo vivido lo que has vivido con ella?"

La dolorosa despedida de Jessica Bueno y Luitingo: "Ha sido culpa mía que estés fuera"

Jessica Bueno ha sido la expulsada de esta semana y el más afectado ha sido Luitingo, que se ha quedado sin su mayor apoyo dentro de la casa. Pero el cantante ha encontrado el apoyo en Anabel Pantoja, a la que conoce de fuera y que ha entrado para quedarse unos días por la prueba semanal y hemos podido ver su reveladora conversación en el 24 horas de 'Gran Hermano VIP'

Luitingo se ha quedado completamente roto al tener que despedirse de Jessica y se ha apoyado en Anabel en las primeras horas sin ella en la casa. "Lo que habéis vivido es real, eso no se puede ensayar. Yo te puedo llegar a ti a querer mucho, pero ya está. Son cosas que se ven y eso no se puede mentir", se escuchaba decir a Anabel Pantoja al cantante al hablar de Jessica Bueno.

La colaboradora ha aconsejado al concursante: "No agaches la cabeza por lo que ha pasado con Pilar porque eso me ha pasado a mí y le ha pasado a todo el mundo". Y que no se tome las críticas a pecho: "A mí tampoco me gustaba cuando te criticaban, pero es que hablamos de lo que pasa".

Cuando el cantante le preguntaba sobre cómo ha visto a Jessica dentro de la casa Anabel le tranquilizaba: "Contigo la he visto bien, pero estaban tranquilos de que estuvieras aquí toda la gente que la quiere porque la veían bien".

Luitingo ha vuelto a emocionarse al hablar de esto: "Hablo de la Jessi y lloro. Yo a voy a echar mucho de menos, no puedo evitar estar con ella". Palabras que hacían reaccionar a la sobrina de Isabel Pantoja: "Lo que tú tienes tiene un nombre, un nombre así de grande". Y ha añadido: "Sé que has sido muy respetuoso por lo que ella tiene fuera. No te tienes que sentir mal por lo que tú sientes, ella tiene unos valores y habrá dicho: 'tengo que salir', pero ella ha estado aquí de manos atadas, no lo sé, es lo que he visto".

"¿Te podrías enamorar de alguien ahora mismo habiendo vivido lo que has vivido con ella?", ha sido una pregunta que le ha hecho Anabel para saber sus sentimientos. "No", ha dicho él. "A ella a lo mejor le pasa lo mismo que a ti, no sé, yo no la he visto a ti", ha entonado la colaboradora y ambos han compartido este momento a solas como desahogo del cantante.

Así ha sido la dolorosa despedida de Luitingo y Jessica Bueno