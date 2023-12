Unas nominaciones inesperadas pillan a los concursantes por sorpresa y ¡dejan los primeros finalistas de la edición!

Las nominaciones han cambiado en esta gala de ‘Gran Hermano VIP’ y es que los concursantes han tenido que votar en positivo con uno y dos puntos , teniendo que elegir a sus personas más imprescindibles en la casa. No han podido votar a Laura Bozzo que, tras una intensa puja con Pilar Llori, ha gastado 50.000 euros del premio final por una plaza en la final.

Carmen Alcayde: un punto para Naomi que me rio mucho con ella, le amo y la necesito, aunque somos muy diferentes en cosas. Dos puntos para Albert porque desde el primer minuto ha sido mi alma gemela aquí, me encantaría estar con él el tiempo que me quede.