Pilar Llori gana el duelo a Jessica Bueno: así han reaccionado los concursantes al verla entrar en la casa

Loli, madre de Jessica Bueno, sobre Luitingo: "A mi niña le estaba haciendo feliz allí"

Susana Bianca rompe a llorar: "Para mí Jessica tenía que estar en esa final y ganar este concurso"

La reacción de Laura Bozzo tras reencontrarse con Pilar Llori

Pilar Llori seguirá en la casa de 'Gran Hermano VIP' tras la expulsión de Jessica Bueno y las reacciones no han tardado en llegar. El contraste era total en el plató. Por un lado estaba Alba, hermana de Pilar, quien no tenía palabras para describir lo que acababa de ocurrir. Por otro lado, la madre de Jessica. También está la reacción de los concursantes tras aparecer Pilar en la casa. Y la más emotiva, la de Luitingo al enterarse que Jessica Bueno no seguirá más en la casa de Guadalix de la Sierra. Ambos han tenido una emotiva despedida.

A Alba, hermana de Pilar Llori, no le salían las palabras y no se lo creía: "Muchas gracias a todo el mundo de verdad por el apoyo que nos han dado", señalaba emocionada. Por su parte, Loli, madre de Jessica Bueno, aseguraba que el público es el que manda: "Algo habrá visto que no le han gustado. Ella lo ha hecho lo mejor que ha podido. ¿Qué quieres que te diga? Ella ya dirá todo cuando venga y estoy aquí para recibirla con todo mi cariño". Sobre si a Jessica le ha podido perjudicar la relación que ha tenido con Luitingo, apuntaba que "por lo visto se ve que sí. Pero a mi niña le estaba haciendo feliz allí (en la casa)".

Otro de los que ha hablado en plató ha sido Emilio, hermano de Luitingo: "Lo está pasando bastante mal. Espero que siga ahí por nosotros y por Jessica y por su gente". Además, ha explicado que su hermano no ha hecho nada malo, solamente que sintió tanto por Pilar como por Jessica. "Él en su corazón sabía que Jessica le atraía más". Por otro lado, Susana Bianca ha roto a llorar: "Para mí Jessica, como concursante, tenía que estar en esa final y ganar este concurso". A su vez, ha señalado que entre Luitingo y Jessica solo ve una amistad.

También ha habido otro momentazo que ha sido el instante en el que Pilar ha regresado a la casa para reencontrarse con el resto de concursantes: la cara de Laura Bozzo era un poema. Y más después del posicionamiento en contra suya y su cambio radical hacia Jessica Bueno estos días previos a la expulsión. Sin embargo, el team naranja se alegraba muchísimo. Nadie se lo creía. De hecho, Albert ya lo decía: "¡El team naranja más fuerte que nunca!", a lo que Naomi respondía -mirándole a Laura Bozzo- que no era del team naranja.

Las palabras de Jessica tras ser expulsada

Jessica le ha dicho a Marta Flich tras conocer la decisión de la audiencia que su cuerpo ya sabía que se iba. "Estoy tranquila porque voy a poder abrazar a mis niños. No he podido hacer más de lo que he hecho. Si han decidido que era el momento de marcharme, pues lo acepto”, ha explicado la modelo sevillana.