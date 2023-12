Jessica Bueno confiesa quién es la mayor traicionera de 'Gran Hermano VIP': "Es un juego psicológico convivir con ella porque no sabes por dónde te va a venir"

Pero primero, Marta Peñate comenzó lanzando algunas preguntas como quién era el más bailongo o el más divertido. Pero de repente iba a cambiar de tercio para cuestionar lo siguiente: "¿Quién creéis que es el más traicionero o la más traicionera?". Naomi lo tenía claro: "Yo digo Laura, pero ella ya lo sabe y se lo he dicho". Además, Carmen Alcayde señaló también que Laura le parecía traicionera. "Me has dado la espalda muchas veces", confesó Alcayde.