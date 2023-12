"He disfrutado como una niña de cada segundo desde el 14 de septiembre. No tengo palabras para agradeceros a todos por vuestro apoyo incondicional y vuestra lucha hasta el final. Gracias infinitas por todo el tiempo que habéis dedicado, por todo vuestro cariño y amor que me regaláis. Por toda vuestra preocupación que me hacen sentir muy afortunada y querida. Me hacéis sentir tan especial... ha sido una experiencia indescriptible", escribe Jessica para sus seguidores.