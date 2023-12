Pilar Llori se sincera con Lara Álvarez después de ser nominada por Albert: "Tendría que haber dicho que fue por estrategia"

Así ha sido la conversación entre Michael Terlizzi y Albert Infante

La molestia de Pilar Llori vino por la prueba de los jeriglíficos

Albert Infante, a Michael Terlizzi: "Siento que he decepcionado a una amiga"

El pasado domingo tuvieron lugar la repetición de nominaciones. Unas nominaciones en donde Albert dio un punto a Pilar Llori asegurando que era por descarte, no por ningún tipo de problema personal con la modelo ni nada por el estilo. No obstante, esto no le sentó nada bien a Pilar Llori, que le dijo a Albert que hacía cosas que no entendía muy bien. "Yo flipo bastante", señaló Llori. Por su parte, Albert Infante le pidió perdón y se quedó muy afectado.

Pilar Llori le recordó la prueba de los equipos de los jeroglíficos, en donde Albert tuvo un jeroglífico para todos menos para Pilar: "Son tonterías pero es todo el rato ver que a mí me haces de menos...". Albert le dijo que le iba a dar su virgen para que se salvase antes que Laura.

"Siento como que he decepcionado a una amiga", señaló Albert a Michael. Por otro lado, Pilar seguía muy molesta. Albert le reconoció al modelo que quería mucho a los dos, tanto a Laura como a Pilar: "Son mis hermanas".En directo, Lara Álvarez le ha sacado el tema a Pilar Llori: "Fue por lo que dijo, porque esto lo hablamos nosotros antes y era por estrategia. Tendría que haber dicho estrategia y no por el team. No se lo tengo en cuenta y le quiero con todo mi corazón".

Michael y Albert aprovechan para hablar