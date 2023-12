El zasca de Alex Caniggia a Laura Bozzo en directo: "Soy tu jefe de campaña, pero no voy a mentir"

"Para mí más que falso creo que no tiene la suficiente personalidad para imponerse", ha dicho Jessica Bueno al referirse a Albert . "Para mí aunque la quiero y me cae bien es Laura porque te dice una cosa y a la espalda de dice otra", entonaba Gustavo.

Lo que no se esperaba era el zasca que Alex Caniggia iba a decir a Laura Bozzo siendo su defensor: "Yo soy el jefe de campaña de mi amiga, pero honestamente tengo que decir que Laurita dice una cosa y después la caga. Yo voy a ser sincero, siempre voy a decir la verdad, nunca voy a mentir". Palabras a las que respondía Laura: "Tiene toda la razón, pienso que solo los imbéciles no cambian de opinión, llevo más de tres meses encerrada y eso me afecta psicológicamente, obvio que he cambiado de opinión".