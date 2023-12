Carmen Alcayde estalla contra Gustavo: "No voy a hacer una portada diciendo por qué te has ido de la casa, no voy a ser como tú"

Gustavo le ha dicho a Ion Aramendi que ya le explicó a Carmen lo que pasó con el paparazzi: "Me enfadé con él porque no me parecía profesional lo que estaba haciendo. Cuando salgo me encuentro lo que me dice Carmen, pues no me parece que me merezca yo esto, que quiera dar esa imagen de mí". Mientras tanto, Carmen ha subrayado que a pesar de que al principio no le hacía mucha gracia, luego le ha ido gustando.