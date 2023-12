Así ha sido la bronca entre Alex Caniggia y Naomi tras verse las caras de nuevo: "Eres una falsa"

Según ha entrado Naomi a la casa de Guadalix de la Sierra y se ha reencontrado con Alex, lo primero que le ha dicho es: "A la carita, a la carita...", algo que Alex se ha tomado con humor: "Tremendo la sanguijuela". Naomi, sin pelos en la lengua, ha dicho que le gustaría saber los motivos por los que el exconcursante de 'GH VIP 8' le ha insultado a través de redes sociales. "Vi vídeos que demuestran eso. Eres una falsa. Has dicho que yo no era el favorito cuando sabes que sí".

Naomi no entendía cómo de muchas cosas que ha dicho buenas de Alex Caniggia, este se queda con lo que dijo de que no era el favorito. Aún así, la valenciana no recordaba decir eso. Caniggia le ha restado importancia a sus palabras y le ha señalado que pensaba que eran amigos... "y después no". Ion Aramendi les ha cortado para recordarles que tendrán estos días tiempo de hablarlo tranquilamente, sobre todo "para salir de bucles".