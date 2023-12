Albert Infante se clasifica como tercer finalista de ‘GH VIP 8’: "Estoy superfeliz, gracias a vosotros"

Marta Flich ha querido darle las gracias desde plató: “ Muchísimas gracias por todo lo que nos has dado. Has sido un pedazo de concursante”.

También desde plató, veíamos a Carmen Alcayde descompuesta: “No me lo puedo creer”.

Acto seguido, hemos visto con Albert un vídeo de su paso por el programa. “Gracias, gracias, Marta. Ese vídeo ha resumido lo que ha sido mi concurso. Me llevo de aquí, aunque se peleen más que nadie, al team naranja. Me llevo a Michael y a muchísimos, muchísimos maricones conmigo”, proseguía Albert mientras que Naomi y Carmen no podían contener las lágrimas.