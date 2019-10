El Maestro Joao pone punto y final a su historia con Pol y manda un mensaje a su amante: "Esperame, te llevo en mi corazón"

"Antes de verano yo conocí por casualidad a un chico y congeniamos muy bien la verdad, me pareció maravilloso y me reía con él y él conmigo., lo quiero natural como es él y pido respeto para él, aún así me siento en la obligación de explicaros todo para que me comprendáis. Cada día hablaba mas con él que con Pol y empezó a venir a Madrid a verme y yo a ir a su tierra a verlo, ya que es de Jaén ., creerme que era así. Yo con este chico JAMÁS he tenido relaciones mas allá de un beso por respeto a Pol y no lo haría jamás hasta no romper con Pol de estar seguro que hacerlo , porque yo lo quería y sería incapaz de hacerlo, lo que no quiere decir que yo no admita que le he traicionado, no me justifico con esto", comienza escribiendo Joao.