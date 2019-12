Mila Ximénez advierte a Adara: "Yo no me fío de Gianmarco, ni por su edad ni por su trayectoria"

Las chicas han desgranado las visitas que Adara recibió de Hugo Sierra y Gianmarco, pero no han terminado de creerse ni una ni otra. Las concursantes no entienden que Hugo no le recriminara su acercamiento a Gianamrco y Mila Ximénez ha dado su opinión sobre el italiano: “No me fío de él, ni por su edad ni por su trayectoria”.