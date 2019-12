Adara responde a todas las declaraciones de Hugo Sierra: "Me parece muy feo y estoy flipando"

En su entrevista final, Adara se ha enterado de todo lo que su expareja, Hugo Sierra, ha dicho en televisión sobre su relación. La concursante ha tachado de “feo” el comportamiento del padre de su hijo y ha reconocido que se ha quedado “blanca” al escucharlo: “Yo me he intentado contener en todo momento y he intentado hablar lo mínimo posible para que se me pudiera llegar a entender y decir eso de mí es feísimo”.