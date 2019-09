Adara confiesa lo que realmente piensa de Pol y Maestro Joao: "Me importa un bledo"

Joao se confiesa y admite que para él no hay problema alguno en compartir casa y reality con la ex de su novio y que incluso le cae bien Adara. Pero... ¿opina ella lo mismo? A ella le da "exactamente igual" toda esta historia entre Pol y Joao porque Pol "le importa un bledo actualmente". Es más: "no puedo decirle nada porque me parto el culo con él", dice al hablar del Maestro.