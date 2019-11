Adara habla de la separación de sus padres y Mila revela que los suyos "vivieron 'El Diario de Noah"

Adara: "Mis padres se separaron cuando yo tenía un año"

Mila: "Mis padres vivieron 'El Diario de Noah"

Al igual que Adara, Mila se separó del padre de su hija cuando esta tenía dos años. "Lo raro es que mis nietos no pregunten por qué no estoy con el abuelo. Bueno, les da igual, no le conocen. No les falta cariño", reflexionaba Mila.