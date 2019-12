Alba critica el comportamiento de Adara con Gianmarco y Hugo: "Me parece un mamoneo"

Durante una noche en la que pocos han dormido dentro de 'GH VIP', Alba ha comentado con Noemí que empieza a no entender nada de lo que está haciendo Adara, e incluso duda de sus verdaderos sentimientos hacia los dos hombres que se disputan su amor: "Me parece de 15 año. Hubo un punto en el que lo veía como una historia muy bonita de amor, pero ha llegado el momento de dejar de preguntar y de tomar tus decisiones. Es lo suficientemente serio como para dejarte de estas cosas que están muy bien para televisión, pero fuera del concurso esta es tu vida y estáis haciendo un mamoneo de ella. Si dices estas cosas del padre de tu hijo es que no estás enamorado de él, pues esté Gianmarco o no esté... déjale", ha reflexionado la modelo.