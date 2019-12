Alba Carrillo no se fía de Gianmarco y de sus sentimientos por Adara: “Ha intentado acercarse a varias chicas de la casa”

Noemí y Mila, esperan que el italiano esté haciendo todo esto de corazón y no sólo por tener una carpeta dentro de la casa. “A mí esos que vienen aquí solo por la carpetita me dan mucho miedito”, aseguraba Mila.

Alba, por su parte, lo tiene muy claro. La modelo no se fía de Gianmarco, empatiza con la situación de Adara, pero no con él. “Pues él ha intentado hacer ‘carpeta’ con varias chicas de la casa”, aseguraba desconfiada. “Habrá que ver…”, sentenciaba con recelo. “Es verdad, que ese era un poco su rol en el programa”, comentaba Noemí. “Igual él no contaba con esto y al final se han quedado pillados”, decía Mila queriendo creérselo.