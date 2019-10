El Cejas vuelve a pedir perdón a Mila en su despedida: "Espero que no me lo tengas en cuenta, te quiero muchísimo"

El Cejas se ha convertido en el sexto expulsado de 'GH VIP 7'. En su despedida, el influencer ha aprovechado para volver a disculparse con Mila Ximénez. "Mila muchísimas gracias por todo, has sido un descubrimiento muy grande, te pido perdón otra vez por lo que hice y espero que no me lo tengas en cuenta, gracias por apoyarme en todos los momentos", le ha dicho a la colaboradora.