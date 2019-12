Tras las visitas de Kiko, Sofía y Diego Matamoros, Estela volvía a la casa corriendo para contarles a sus compañeras todo lo que había vivido. Las caras de asombro de las chicas cuando empezaba a contarles todo lo que había vivido no tenían desperdicio. “¡No me lo puedo creer!”, decían. Lo más sorprendente para todas fue el encuentro con Sofía. “Al principio bien, bueno, luego la he mandado a tomar por c***”, contaba.